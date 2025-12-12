Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, kültürün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle yürütülen iş birliği projesinin kültürel kimliğe duyulan sevgi ve sorumluluğun güçlü bir yansıması olduğu vurgulandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ TV – DAÜ Radyo Müdürü Serkan Şen ve ekibine de teşekkür edilen açıklamada, çekimlerde görev alan eğitmen ve dansçıların bilgi birikimleriyle halk danslarının zengin figürlerinin arşivlerde yer almasına katkı sağladığı belirtildi.