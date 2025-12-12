Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre yağışların dağılımı şöyle:

“Yenierenköy 33 kg/m², Sipahi 27 kg/m², Dipkarpaz 26 kg/m², Zafer Burnu 19 kg/m², Tatlısu 10 kg/m², Karaoğlanoğlu 8 kg/m², Çamlıbel 6 kg/m² ve Akdeniz, Mallıdağ ile Lapta 5 kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg arasında yağış kaydedildi.