Voleybol Liglerinde 4. Hafta Programı pazartesi akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Bayanlarda gecenin önemli karşılaşmasında Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA) konuk olduğu DAÜ deplasmanında 155 dakikalık mücadelenin ardından 3-2 galip gelerek liderliğe yükseldi.

Play Off açısından gecenin diğer önemli bir diğer karşılaşması ise Lefkoşa’da UKÜ ile Erenköy Karpaz Belediyesi arasında oynandı. Mağusa’da olduğu gibi 155 dakika süren bu zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılan taraf Erenköy Karpaz Belediyesi oldu.

Bu karşılaşmanın ardından oynanan Cihangir -MSA maçından 3-0 galip ayrılan taraf Cihangir oldu. Cihangir bu galibiyetle haftayı 9 puanla 3. sırada tamamladı.

Mağusa da oynanan Büyük Erkekler karşılaşmasında DAÜ ile Dumlupınar karşı karşıya geldi. DAÜ karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.