Voleybolda yoğun maç programı devam ediyor. 25 Kasım-15 Aralık Tarihleri arasında devam eden Federasyon müsabakalarında 34, Liseler arası okul müsabakalarında 22, Ortaokullar arası müsabakalarında 35 ve İlkokullar arası müsabakalarında 6 karşılaşma olmak üzere, 20 günlük sürede toplam 97 karşılaşma oynanacak.

Yoğun müsabaka Programı Lefkoşa da Atatürk Spor Salonu, Necati Taşkın Spor Salonu, Mağusa’da Arena Spor Salonu ve Lala Mustafa Paşa Spor Salonu Erenköy de Hayati Güven Spor Salonu ,Girne de Ertuğrul Apakan Spor Salonu, Güzelyurt ve İskele Spor Salonlarında gerçekleştirilecek.

Voleybol Liglerinde 9.Hafta Programı Çarşamba akşamı Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. 9. Hafta Programında 13 karşılaşma oynanacak.

ADAY HAKEM KURSU BAŞLADI

Voleybol da devam eden yoğun müsabaka Programı yanında eğitim faaliyetlerine Aday Hakem Kursu ile devam edildi. Dün akşam saat18.00 de başlayan Kurs 28 Kasım Cuma akşamı tamamlanacak. Atatürk Eğitim Merkezinde gerçekleşecek olan Aday Hakem Kursu direktörlüğünü Uluslararası Hakem Sedat Kılıç yapıyor.