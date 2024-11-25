Voleybolda 7. Hafta Müsabakaları 27 Kasım akşamı Büyüklerde oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Programa Perşembe akşamı oynanacak olan U13 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşması, Cuma akşamı oynanacak olan U12 Kızlar Final Four Yarı Final karşılaşmaları ve Cumartesi günü oynanacak olan 3 Büyükler karşılaşmaları ile toplamda 10 karşılaşma ile devam edilecek.
27 Kasım Çarşamba
Büyük Bayanlar
Vakıflar – GMBÇS (Saat 18.30 ASS)
KGM – Cihangir (Saat 18.30 ESS)
DAÜ – UKÜ (Saat 18.00 LMPS)
Büyük Erkekler
KGM – DAÜ (Saat 20.00 ESS)