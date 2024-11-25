Voleybolda 7. Hafta Müsabakaları 27 Kasım akşamı Büyüklerde oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Programa Perşembe akşamı oynanacak olan U13 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşması, Cuma akşamı oynanacak olan U12 Kızlar Final Four Yarı Final karşılaşmaları ve Cumartesi günü oynanacak olan 3 Büyükler karşılaşmaları ile toplamda 10 karşılaşma ile devam edilecek.

27 Kasım Çarşamba

Büyük Bayanlar

Vakıflar – GMBÇS (Saat 18.30 ASS)

KGM – Cihangir (Saat 18.30 ESS)

DAÜ – UKÜ (Saat 18.00 LMPS)

Büyük Erkekler

KGM – DAÜ (Saat 20.00 ESS)