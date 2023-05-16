banner913
banner932
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
DSÖ'den kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması tavsiyesi
5 0
Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama
Uyuşturucu tasarrufuna 4 tutuklama
29 0
 
İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
21 0
Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı
Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı
11 0
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
14 0
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
10 0
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
15 0
banner915

DAÜ sezonu çifte kupayla kapattı

banner476

Filede 21. Bayanlar Süper Kupa Şampiyonu DAÜ

banner825
DAÜ sezonu çifte kupayla kapattı
banner931
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Bayanlar Süper Kupa Finali dün akşam Atatürk Spor Salonunda oynandı. DAÜ rakibi Vakıflar 'ı 3-0 lık skorla mağlup ederek sezonun son kupasını müzesine götürdü. DAÜ bayanları Lig Şampiyonluğu yanında Süper Kupayı da kazanarak sezonu iki kupa ile tamamladı.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara ve görevli hakemlere ödülleri takdim edildi. Müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri Asbaşkan Buran Atakan , Finalist Vakıflara kupa ve madalyaları Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Tansu ve şampiyon DAÜ ne kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.