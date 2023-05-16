DAÜ sezonu çifte kupayla kapattı

Filede 21. Bayanlar Süper Kupa Şampiyonu DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 21. Bayanlar Süper Kupa Finali dün akşam Atatürk Spor Salonunda oynandı. DAÜ rakibi Vakıflar 'ı 3-0 lık skorla mağlup ederek sezonun son kupasını müzesine götürdü. DAÜ bayanları Lig Şampiyonluğu yanında Süper Kupayı da kazanarak sezonu iki kupa ile tamamladı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara ve görevli hakemlere ödülleri takdim edildi. Müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri Asbaşkan Buran Atakan , Finalist Vakıflara kupa ve madalyaları Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Tansu ve şampiyon DAÜ ne kupa ve madalyaları Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.

