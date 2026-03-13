Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Telsim U19 Liglerinde Klasman müsabakaları önceki akşam oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

Teslim U19 Liglerinde önceki akşam oynanan karşılaşmaların ardından Kızlar A Grubunda DAÜ 18 puanla klasmanı 1. sırada tamamladı. MSA elde ettiği 11 puanla 2. sırayı elde etti.

B Grubunda Erenköy Karpaz Belediyesi ve GMBÇS klasmanı aynı puan ve aynı set averajı ile 15 puan ve 16-4 set averajı ile tamamladı. Erenköy Karpaz Belediyesi +7 sayı averajı ile klasmanı 1. sırada GMBÇS 2. sırada tamamladı.

Erkeklerde DTSK oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 18 puanla klasmanı lider tamamladı.

DAÜ ve EKBV 12 Puanla klasmanı 2. ve 3. sırada tamamladı. Cihangir ise klasmanı 4. sırada tamamlayan takım oldu.

Telsim U19 Liglerinde Final Four eşleşmeleri belli oldu.

KIZLARDA FİNAL FOUR YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

DAÜ-GMBÇS

EKBV -MSA

ERKEKLERDE FİNAL FOUR YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

DTSK -CİHANGİR

DAÜ-EKBV

Telsim U19 Liglerinde Final Four Yarı Final Müsabakaları 6-7 Nisan, Final Müsbakaları 13 Nisan Tarihinde Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.