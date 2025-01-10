Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Büyükler Lig klasmanı Çarşamba akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

2. Osman Çetintaş Kupasında Çamlık Spor çifte şampiyon 2. Osman Çetintaş Kupasında Çamlık Spor çifte şampiyon

Erkeklerde DAÜ oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak Lig klasmanını 17 puanla lider tamamladı.

Bayanlarda Play Off’a yükselen takımlar belli oldu . DAÜ lig klasmanını 33 puanla lider tamamladı. Lefkoşa Voleybol Akademisi önceki akşam elde ettiği galibiyetle klasmanı 29 puanla ikinci sırada tamamlarken GMB Çamlık Spor, Erenköy deplasmanından 3 puanla dönerek 26 puanla 3., Cihangir GSK de 17 puanla klasmanı 4. sırada tamamlayarak Play Off a yükselen takımlar oldu.