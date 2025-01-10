Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonu Büyükler Lig klasmanı Çarşamba akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Erkeklerde DAÜ oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak Lig klasmanını 17 puanla lider tamamladı.

Bayanlarda Play Off’a yükselen takımlar belli oldu . DAÜ lig klasmanını 33 puanla lider tamamladı. Lefkoşa Voleybol Akademisi önceki akşam elde ettiği galibiyetle klasmanı 29 puanla ikinci sırada tamamlarken GMB Çamlık Spor, Erenköy deplasmanından 3 puanla dönerek 26 puanla 3., Cihangir GSK de 17 puanla klasmanı 4. sırada tamamlayarak Play Off a yükselen takımlar oldu.