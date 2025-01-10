Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ttec U 14 Liglerine iki maçla devam edildi. Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan Erkekler B Grubu maçında KoopBank, TED karşısında 62-37 kazanarak 5. maçında 4. galibiyetini alırken Arkın 28 sayı, 14 ribaund ile hem double - double yaptı hem de 38 verimlilikle oynadı.

U 14 Kızlar Ligi B Grubunun yenilgisiz lideri Levent, Fast Break karşısında 99-40 kazandı. Maçı kazanan Levent 4.galibiyetini aldı. Maçta Levent adına Irmak, Beste Başaran ve Beste İncekalan öne çıktılar.