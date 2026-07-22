Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 2023 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimleriyle ilgili seçim kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair ocak ayında sosyal medyada yayımlanan videoyla ilgili soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Politis gazetesi “Black Cube Yolsuzlukta Israr Ediyor” başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, “Black Cube” adlı İsrailli özel istihbarat şirketinin, 8 dakikalık tartışmalı videonun arkasında olduğunu resmen kabul ederek, Rum yetkili makamlarıyla iş birliği yaptığını, ancak operasyonu finanse eden ve talimatı veren müşterinin kimliğini açıklamayı reddettiğini yazdı.

Gazete, ceza hukukçusu Andonis Dimitriu’nun, “Black Cube” adına, Başsavcı Yorgos Savvidis ile temasa geçerek şirketin soruşturmaya destek vermeye hazır olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Şirketin, sekiz dakikalık videonun yanı sıra toplam 26 saatlik işlenmemiş ses ve görüntü kaydını Rum yetkili makamlarına teslim ettiğini belirten gazete, ardından da “Black Cube”un CEO’su ile videonun hazırlanmasında görev alan iki İsrailli şirket çalışanının Güney Kıbrıs'a giderek bağımsız ceza soruşturmasını yürüten Andreas Pashalidis ve polis müfettişlerine ifade verdiğini yazdı.

Haberde, ifade veren üç ismin, videonun hazırlanması talimatını veren kişinin veya kurumun kimliğini ifşa etmediği belirtildi.

Gazete, Rum Başsavcılığının, görüntülerin kaydedilmesi, hazırlanması ve sekiz dakikalık videonun yayımlanmasında rol alan kişilere, soruşturmaya katkıları karşılığında belirli koşullar altında cezai dokunulmazlık sağladığını kaydetti.

Bu arada, “Black Cube”un avukatı Andonis Dimitriu’nun, şirketin müşterileri arasında hiçbir devlet veya hükümetin bulunmadığını söylediğini yazan gazete, Dimitriu’nun ayrıca, soruşturmayı yürüten Andreas Pashalidis'in, videonun Güney Kıbrıs’a yönelik "hibrit saldırı" olduğu yönündeki değerlendirmesinin "erken ve dayanaksız bir sonuç" olduğunu savunduğunu belirtti.

Haberde, Başsavcılığın, teslim edilen 26 saatlik ham kayıtların orijinalliğini doğruladığı, sonrasında da şirket yöneticilerinin ifadelerinin alındığı kaydedildi.

Gazete, “Black Cube” gibi dünyanın en güçlü özel istihbarat şirketlerinden birinin hizmetlerini finanse edebilecek kişi veya kuruluşun kim olduğu sorusunun gündemdeki yerini koruduğunu yazdı.

Haberde, Savvidis’in, “Black Cube”un gerçek müşterisinin ve operasyonun finansörünün tespit edilebilmesi amacıyla Pashalidis'in görev süresini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattığı ifade edildi.

-AKEL’den eleştiri

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Pashalidis'in ceza soruşturmasını tamamlamasının ardından, raporun ve dosyadaki tüm delillerin kamuoyuna eksiksiz açıklanması yönündeki çağrıların arttığını yazdı.

Gazete, hazırlanan raporda herhangi bir cezai sorumluluk tespit edilmediğini ve soruşturma kapsamında öne sürülen iddiaların, "belirsiz söylemler" ve "abartılı iddialar" olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Habere göre, AKEL de olayla ilgili açıklama yaparak, Pashalidis'in, bağımsız bir soruşturmacıdan çok hükümet sözcüsünü andırdığını ve “Bağımsız İddia ve Şikayetlerin Araştırılması Kurumu” (AADIPA) Başkanlığına yeniden atanmasının, "ciddi bir çıkar çatışması" oluşturduğunu belirtti.

AKEL, Rum Başkanlığı’nı soruşturmakla görevlendirilen kişinin Başkan tarafından yeniden atanmış olmasının, soruşturmanın bağımsızlığı konusunda soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.