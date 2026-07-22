Güney Kıbrıs bütçesinin, Ocak-Mart 2026 döneminde 567,1 milyon euro bütçe fazlası verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak, Ocak-Mart döneminde toplam gelirlerin, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,8 oranında arttığını yazdı.

Habere göre, Ocak-Mart döneminde toplam gelir 3 milyar 819 milyon 5 bin euro olurken, 2025 yılının aynı döneminde gelirler 3 milyar 611 milyon 9 bin euro şeklinde kaydedildi.

-Kamu borcu

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk üç ayındaki kamu borcunun, GSYH’nin yüzde 54,2’sine ulaştığını yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak, 2025 yılının ilk üç ayında 21 milyar 790 milyon olan kamu borcunun, 2026 yılının aynı döneminde ise 20 milyar 89 milyon euro şeklinde kaydedildiğini belirtti.