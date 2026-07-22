Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri hükümetin tankerlerle ilgili genelgesini dün Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto etti.

Haravgi gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis’in tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasına ilişkin Avrupa anlaşması ADR kapsamında güvenlik standartlarına uymayan tankerlerin yola çıkmasını engelleme kararına tepki gösteren istasyon sahiplerinin yaklaşık 50 tankerle Başkanlık Sarayı önünde eylem yaptığını yazdı.

Haberde, istasyon sahiplerinin tankerler için belirlenen standartları sağlamak üzere bakandan zaman talep ettiği, genelgenin uygulanmasında ısrar edilmesi halinde istasyonları kapatacağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.