DİKO'nun kurucularından eski milletvekili Nikos Kleanthus 78 yaşında hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİKO’nun eski Başkan Yardımcısı ve Vekili de olan "Tarihi kurucu üye ve milletvekili" Kleanthus’un ölümünden derin üzüntü duyulduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, DİPA ve Ekologlar’ın Kleanthus için taziye mesajı yayımladığı belirtildi.

Haberde, 1948’de doğan Kleanthus’un 1977’de, Başpiskopos Makarios döneminde, "1974 darbesiyle" ilgili tasfiye için kurulan Araştırma Komisyonu’na atandığı yazıldı.

Nikos Kleanthus'un 1966, 2001 ve 2006’da Larnaka’dan DİKO milletvekiliğine seçildiği de hatırlatıldı.