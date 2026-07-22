AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kıbrıs'ta federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Yayman, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti.

Yayman'a, ziyarette Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Başkan Vekili Şamil Ayrım ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve gazeteci Yavuz Donat da eşlik etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yayman, Rumların, Kıbrıs'taki Türk askerini hedef alan açıklamalarını eleştirerek, "Türk ordusunun Ada'daki varlığı, hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur hem de Rum halkının güvencesi ve huzurudur. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Kıbrıs Türk tarafının çözümden yana tavır almasına rağmen hep müzakerelerden zararlı çıktığına dikkati çekerek, federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Federasyon defteri kapanmıştır" sözüne atıfta bulunan Yayman, "Kıbrıs'ta artık 2 devletli çözüm zamanıdır. Kıbrıs Türk halkının artık müzakerelerde gidilecek bir yeri kalmamıştır. Hem Annan Planı'na Rum'un verdiği tepki hem de Crans-Montana'daki görüşmelerde ortaya çıkan sonuç bunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Yayman, bu ayın sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ada'ya geleceğini hatırlatarak, Guterres'in, KKTC Cumhurbaşkanı ve halkı tarafından en iyi misafirperverlikle karşılanacağına emin olduğunu vurguladı.

Kıbrıs davasının, Türk milletinin davası olduğuna işaret eden Yayman, şunları kaydetti:

"KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Son Türk devletini kuran, büyük başbuğ rahmetli Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onun fikirleri çok önemli, bugün onun fikirlerinin hayatta olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs meselesi, Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır ve Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir."

- "KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem de Kıbrıs konusunda garantörlüğü sağlayan o dönemki Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, KKTC'nin kuruluşunda emeği geçen Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, o dönemki Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, "KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet." sözlerini sarf etti.

Erdem, Türkiye ile KKTC'nin birlikte ilerleme yolunu seçtiğini söyleyerek, sudan sonra elektrik ve doğal gazın da Ada'ya getirileceğini belirtti.

Türkiye ve KKTC'nin gelişim ve güvenliklerini ortak sağlayarak yollarına devam edeceğini dile getiren Erdem, Türkiye olarak KKTC'ye gereken tüm desteğin verileceğini aktardı.