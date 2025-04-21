Daireden yapılan açıklamada, Veteriner Mevzuat Kuralları kapsamında faaliyet yürüten özel mezbahalarda kesim öncesi canlı hayvan sağlık ile kayıt denetimi ve yine aynı mezbahalarda kesim sonrası karkasların sağlık muayenelerinin Resmi Veteriner Hekimler aracılığı ile yapıldığı kaydedildi.

Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası kapsamında, daireye kayıtlı hayvancılık işletmelerinden çıkarak mezbahalara giden küçükbaş hayvanlar için “Hayvan Hareket Belgesi” ve büyükbaş hayvanlar için “Sığır Pasaportu” nakil esnasında hayvanlar ile beraber bulundurulması ve bir tamam doldurularak hayvanların varışı sonrası mezbahalara sunulmasının zorunluluk arz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Bu belgeler denetimler esnasında mezbahalarda kontrol edilerek, hayvanların mezbahalara nakli ve kesime uygunluğuna karar verilmektedir.

Yapılan denetimlerde çoğu zaman gözlemlenen; mezbahalara sunulan belgelerde satıcı ve/veya alıcı şahıs bilgileri ile onay imzalarının bulunmadığı tespit edilmektedir. İşbu gözlemler sonucu 4 Mayıs 2025 tarihinden itibaren mezbahalara sevk edilecek hayvanlar için uygun ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmayan “Hayvan Hareket Belgesi” ve/veya “Sığır Pasaportları” tespit edilmesi halinde, ilgili hayvanların kesimine izin verilmeyeceği ve hayvanları taşıyan şahıslara Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nın 7.madde kurallarına aykırılıktan, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına aylık brüt asgari ücretin 1/40 oranında ve büyükbaş hayvanlar için aylık brüt asgari ücretin 1/10 oranında idari para cezası uygulanacağını belirtir, tüm paydaş şahıs ve kurumların gerekli özeni göstermesi gereğini hatırlatırım.”