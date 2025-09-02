Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, ağustos ayı boyunca iç piyasada hijyen denetimlerini ve ithalat kontrollerini sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hijyen denetimleri kapsamında; 8 büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği, 4 süt ürünü işletmesi, 6 et işleme tesisi, 3 yumurta paketleme işletmesi, 2 kanatlı çiftliği, 2 bal paketleme işletmesi ve 7 kesimhanede denetim yapıldı.

Çiğ sütlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla 8 çiftlikten çiğ süt numunesi, 3 süt ürünü işletmesinden ise ürün numunesi alındı.

Rutin ithalat muayeneleri çerçevesinde de 1 su ürünü, 5 et ürünü, 2 kanatlı eti ürünü, 3 süt ürünü, 4 köpek maması, 1 kompozit ürün ve 1 kanatlı eti ürününden olmak üzere toplam 17 numune analize gönderildi.

Veteriner Dairesi, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.