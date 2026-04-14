Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, eğitimde disiplinlerarası yaklaşımları güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir uluslararası akademik etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öncülüğünde ve Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle düzenlenecek 8’inci Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı (ICIER 2026), 21-22 Nisan tarihlerinde hibrit modelde ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Yapay Zeka Çağında Sosyal Sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirilecek konferans, eğitimin dönüşen yapısını disiplinlerarası bir perspektifle ele alacak. Konferans kapsamında; yapay zeka çağında eğitimin dönüşümü, toplumsal sürdürülebilirlik, eğitimde eşitlik, teknoloji temelli öğrenme yaklaşımları ve yenilikçi eğitim modelleri gibi güncel konular farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla tartışılacak.

Prof. Dr. Hafize Keser ve Prof. Dr. Nergiz Ercil Çağıltay Türkiye’den, Prof. Dr. Gheorghita Ghinea ve Elizabeth Moses-Mullard ise İngiltere’den davetli konuşmacı olarak katılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu ICIER 2026, hibrit modelde gerçekleştirilecek. Sunumlar hem yüz yüze oturumlarla hem de çevrim içi platformlar üzerinden yapılacak. Böylece dünyanın farklı bölgelerinden araştırmacılar, akademisyenler ve eğitim profesyonelleri konferansa kolaylıkla katılabilecek. Konferansa katılmak isteyenler, ayrıntılı bilgi için https://icier2026.neu.edu.tr adresini ziyaret edebilirler.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu içerik...

ICIER 2026, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir içerik sunuyor. Konferans kapsamında özellikle; sağlık ve refah, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi, barış ve adalet ile amaçlar için ortaklıklar başlıklarında yürütülen akademik çalışmalar paylaşılacak ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Panel ve Eğitim Atölyeleri ile Zengin Bir Konferans İçeriği...

Konferans kapsamında sosyal sürdürülebilirlik temasına uygun olarak panel ve atölyelerle desteklenen konferans zengin bir içeriğe sahip olacak.

21 Nisan’da yapılacak ilk panelde “Sosyal Sürdürülebilirlikte Toplumsal Sorunların Çözümü” için KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelleri Aşan Birim Başkanı Dr. Günay Kibrit, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Akademik Koordinatörü Özlem Ratip, Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi Başkanı Doç. Dr. Emete Toros yer alacak. 22 Nisan ikinci günde ise, “Üniversitelerin Sosyal Sürdürülebilirlik Rolü” için düzenlenecek panelde UKÜ’den Prof. Dr. Fatoş Silman, YDÜ’den Prof. Dr. Murat Özgören, GAÜ’den Prof. Dr. Terin Adalı ve DAÜ’den Doç. Dr. Eda Yazgın yer alacak.

Konferans süresince düzenlenecek atölyeler, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, Prof. Dr. Sinan Saraçlı, Doç. Dr. Sertan Kağan tarafından verilecek. Bu atölyeler dışa açık olarak düzenlenecek.