Ünal Üstel’in acı günü

Aslen Baf’lı olup uzun yıllardır Alsancak’ta yaşayan ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in kız kardeşi olan Kübra Akerzurumlu hayata gözlerini yumdu.
Bugün hayatını kaybeden Akerzurumlu bir evlat sahibi ve şehit eşiydi.
Akerzurumlu yarın Alsancak Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’na defnedilecek.
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