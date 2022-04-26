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Ünal Üstel’in acı günü

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Ünal Üstel’in acı günü
Aslen Baf’lı olup uzun yıllardır Alsancak’ta yaşayan ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in kız kardeşi olan Kübra Akerzurumlu hayata gözlerini yumdu.
Bugün hayatını kaybeden Akerzurumlu bir evlat sahibi ve şehit eşiydi.
Akerzurumlu yarın Alsancak Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
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