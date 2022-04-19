Tanınmış işadamı vefat etti

Ülkemiz sevilen bir simanın ani vefatıyla üzüntüye boğuldu.
Kıbrıs'ın tanınmış iş insanlarından İskele’deki Boğaz Otel işletmecisi Mehmet Erülkü hayatını kaybetti.
Mehmet Erülkü'nün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Babacan kişiliği ve yardımseverliğiyle bilinen Mehmet Erülkü'nün ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
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