Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan bir kişinin üzerinde, gümrüğe beyan edilmemiş 32 kilo kuyruk yağı ile 3 kilo yeşil biber tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 16 Aralık’ta S.K.’nin (E-35) valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş kuyruk yağı ve yeşil biber tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine dün gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.