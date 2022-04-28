Devletin zirvesi cenazede buluştu

72 yaşında hayata veda eden İçişleri Bakanı Ünal Üstel'in ablası Kübra Akerzurumlu son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Ünal Üstel'in ablası Kübra Akerzurumlu dün son yolculuğuna uğurlandı.Kalp rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki Akerzurumlu önceki gün çoklu organ yetmezliği sonucunda hayatını kaybetmişti.Aslen Baf’ın Mandriga (Yeşilova) Köyünden olup uzun yıllardır Alsancak’ta yaşayan Kübra Akerzurumlu, bir evlat sahibi ve şehit Özdemir Mehmet’in eşiydi.Akerzurumlu’nun cenazesi Alsancak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Alsancak Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra, Bakan, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.