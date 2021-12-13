Bir TMT'ci daha vefat etti

Lapta sevilen ve sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Klavya(Alaniçi)’lı olup uzun süredir Lapta’da ikamet eden Hüdaverdi Yaman hakkın rahmetine kavuştu. Gerek TMT saflarında ve gerekse Mücahit saflarında uzun yıllar görev yapan Hüdaverdi Yaman’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Yaman’ın cenazesi Lapta Aşağı Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lapta Kabristanlığına defnedildi.

