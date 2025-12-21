Gemikonağı Gümrük Amirinin Saygısız ve Ölçüsüz Tavırları Tepki Topladı

Lefke Aplıç kara geçiş kapısında bugün yaşanan olay, görgü tanıklarını hayretler içinde bıraktı. Önce kapıda görevli Gümrük memuru, ardından onun çağırdığı Gemikonağı Gümrük Amiri Aynur Tek Akbatu’nun vatandaşlara yönelik saygısız davranışları büyük tepki topladı.

Biri 90’lı, ikisi 80’li yaşlarında üç kişinin de bulunduğu arabayı durduran Gümrük memuru, arabanın bagajındaki eski güvenlik kameralarının Güney Kıbrıs’tan alınmış olabileceği iddiasıyla araç sahibini itham etmeye başladı.

Araç sahibinin, eski iş yerinden söktürdüğü kameraları arabasının bagajında muhafaza ettiğini söyleyerek kameraların ambalajsız ve yıpranmış olduğunu belirtmesine karşın suçlamalarına devam eden memur, daha sonra amirini olay yerine çağırdı.

Arabadaki yaşlı kişiler, 1 saate yakın bir süre amirin sınır kapısına gelmesi için bekletildi. Olaylar, amir geldikten sonra iyice çığırından çıktı. Kameraların güneyden alındığı iddiasıyla araç sahibin suçlayan amirin tavrı çevredekileri rahatsız etti.

Yüksek sesle ve kesin ifadelerle suçlamalar yönelten amire, araçtaki yaşlı insanları soğuk havada daha fazla rahatsız etmemesi ve devlet memurunu yakışır şekilde davranması gerektiği hatırlatılsa da amir tavrını sürdürdü.

HIRSIZLIK SUÇLAMASI

Kameraların önce güneyden alındığını iddia eden amir, daha sonra “Kuzeyden faturan olduğu ne malum” demeye başladı. Amir daha sonra tutanak tutarak kameralara el koydu.

Araç sahibi bunun üzerine, mesnetsiz bir şekilde kendisini suçladığını belirttiği amire karşı her türlü yasal hakkını kullanacağını belirtti.

“Devletin memuru elinde hiçbir dayanak ve makul gerekçe olmadan haddini aşarak bir vatandaşı herkesin gözleri önünde ve çirkin bir tavırla hırsızlıkla suçlayamaz” diyerek tepkisini dile getiren araç sahibi, bu olayın peşini bırakmayacağını belirtti.

FATURALAR KKTC’DEN

KKTC’den yıllar önce aldığı kameraların faturasını ilgili daireye teslim edeceğini belirten vatandaş, “Peki bize bu muameleyi layık gören kişi kendinden utanacak mı?” diye sordu.

Yaşlı anne, baba ve nenesinin bu şekilde rahatsız edilmesini asla kabul edemeyeceğini belirten vatandaş şunları söyledi:

“Soğukta dakikalarca bekletip, üstüne küstah tavırlarla hepimizi üzdüler. Zaman zaman sınırdaki Rum memurların Kıbrıslı Türklere kötü davrandıklarını işitirdik. Doğrusu benzer muameleyi kendi memurlarımızdan göreceğimizi hiç düşünemezdim.

İş yerimi bir süre önce boşaltmak durumunda kaldım. Bu nedenle 11 adet güvenlik kamerasını söktüm ve yeni iş yerime taşımak için aracımın bagajına koydum. KKTC’den alınmış, faturaları kameralardır.

Gümrükte elbette sorgulama yapılabilir ama bu şekilde dayanaksız suçlama yöneltme ve insanlara kötü davranma hakkını kim nereden buluyor? Özellikle yaşlı insanlara yaşattıkları eziyeti her yerde anlatacağım. Kimse vatandaşa bu şekilde davranamaz”

SKANDAL İDDİA

Aplıç kapısında benzer olayların daha önce de yaşandığı ve amirin özellikle mesai saatleri dışında sınır kapısına gelmek için bahaneler aradığı öne sürüldü. Amirlerin ek mesai yapması yasal olarak mümkün olmadığı halde Gemikonağı Gümrük Amiri Aynur Tek Akbatu’nun bu kuralı hiçe saydığı ve bu yüzden sık sık problem yarattığı öğrenildi.

POLİSLER YATIŞTIRDI

Kapıda görevli polis memurlarının da araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştığı gözlendi. Polislerin, gümrükçülerin beklettiği yaşlı kişileri rahatlatmaya çalışması ve onlara su vermesi takdir topladı.(gıynık gazetesi)