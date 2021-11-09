Bir TMT'ci daha vefat etti

Aslen Kalavaçlı olan eski TMT mensubu Hasan Basri Kalavaçlı vefat etti.

Uzun yıllar TMT'de görev alan ve 'Sustacı Hasan' olarak bilinen Hasan Basri Kalavaçlı bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kalavaçlı yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.