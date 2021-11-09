banner583
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
122 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
25 0
 
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
13 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
39 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
11 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
62 0
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
107 0
banner661
banner726

Bir TMT'ci daha vefat etti

banner476

banner714
Bir TMT'ci daha vefat etti
banner721
Aslen Kalavaçlı olan eski TMT mensubu Hasan Basri Kalavaçlı vefat etti.
Uzun yıllar TMT'de görev alan ve 'Sustacı Hasan' olarak bilinen Hasan Basri Kalavaçlı bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kalavaçlı yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.