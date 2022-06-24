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Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
Memleketimiz yandı. Doğamız, yeşilimiz, toprağımız, ağacımız, hayvanlarımız yandı. İçimiz yandı…
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Bir değeri daha yitirdik

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Kültürel kimliğimizden bir değerini daha yitirdik. Kıbrıs'ın ilk ve tek zennesi (Erkek dansöz) olan Arif Kıvılcım hayata gözlerini yumdu. 1943 Lefke doğumlu olan Kıvılcım, daha sonra Lefkoşa'ya taşınmıştı.

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Bir değeri daha yitirdik
1968 ile 1988 yılları arasında aralıksız 20 yıl Büyük Hamam'da tellaklık yapan Kıvılcım, 1969 yılından itibaren ise zennellik yapmaktaydı. Arif Kıvılcım'ı Lefkoşalılar, "Tellak Arif" veya "Zenne Arif" olarak biliyordu.
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