Bir değeri daha yitirdik

​Kültürel kimliğimizin bir değerini daha yitirdik.Kıbrıs'ın ilk ve tek zennesi(Erkek dansöz) olan Arif Kıvılcım hayata gözlerini yumdu.1943 Lefke doğumlu olan Kıvılcım, daha sonra Lefkoşa'ya taşındı.1968 ile 1988 yılları arasında aralıksız 20 yıl Büyük Hamam'da tellaklık yapan Kıvılcım, 1969 yılından itibaren ise zennellik yapmaktaydı.Arif Kıvılcım'ı Lefkoşalılar, "Tellak Arif" veya "Zenne Arif" olarak biliyordu.