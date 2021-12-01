Bir değeri daha yitirdik

Alsancak bölgesi sevilen bir simasını ve bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Kalavasonlu olup uzun yıllardır Alsancak’ta ikamet eden Bayrak Radyosu ve Devlet Tiyatroları kurucularından olan Yakup Adadağ vefat etti.

Herkes tarafından sevilip, sayılan ve yardımseverliğiyle bilinen Yakup Adadağ 78 yaşındaydı.

Adadağ'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Girne Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Kabristanlığına defnedilecek.

