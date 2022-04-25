Bir değeri daha kaybettik

Ülkemizin ilk kadın şoför eğitmeni olan Ayşe Tilki dün hayata gözlerini yumdu.

Elmaziye olarak bilinen Ayşe Tilki bugün kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Tilki’nin vefatı başta ailesi olmak üzere dost ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

