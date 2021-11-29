Bir değeri daha kaybettik

Londra’da yaşayan Türk toplumunun yakından tanıdığı değerli bir sima olan, ülkemizde ise sevilen bir kişilik olan Ahmet Kişmir’in dün vefat etti.

Uzun yıllar Londra’daki Türk toplumuna çeşitli hizmetlerde bulunan, herkesin sevip saydığı kişilik Ahmet Kişmir ayni zamanda spor camiasının değerli isimleri Tigin ve Ogün Kişmir’in de babalarıydı.

Kişmir, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

