banner583
20 0
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
9 0
 
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
41 0
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
74 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
45 0
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
18 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
26 0
banner661
banner726

Bir değeri daha kaybettik

banner476

banner714
Bir değeri daha kaybettik
banner721
Londra’da yaşayan Türk toplumunun yakından tanıdığı değerli bir sima olan, ülkemizde ise sevilen bir kişilik olan Ahmet Kişmir’in dün vefat etti.
Uzun yıllar Londra’daki Türk toplumuna çeşitli hizmetlerde bulunan, herkesin sevip saydığı kişilik Ahmet Kişmir ayni zamanda spor camiasının değerli isimleri Tigin ve Ogün Kişmir’in de babalarıydı.
Kişmir, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.