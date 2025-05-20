Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, biri TC vatandaşı dahil "yabancı" ebeveyne sahip Kıbrıslı Türk çocuklarının vatandaşlık başvurularını sistematik biçimde reddetmesine yönelik yüzlerce kişi mağduriyet yaşıyor, tepkiler büyüyor.

Hem doğumları hem de evlilikleri Kıbrıs’ta gerçekleşmiş olmasına rağmen vatandaşlık hakkı tanınmayan yüzlerce kişi, Kimliksizler Derneği öncülüğünde dün Güney Lefkoşa’da eylem gerçekleştirdi.

Karma evlilik mağdurlarının oluşturduğu Kimliksizler Derneği, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlık başvuruları kabul edilmeyen kişilere destek vermek amacıyla, Güney Kıbrıs'ta Kaymakamlık binası önünde dün toplu başvuru eylemi gerçekleştirdi.

Eylem sırasında katılımcılar, “Aşk Kimlik Tanımaz”, “Kıbrıslıyım, kimliğimi istiyorum” ve “Annem Kıbrıslı, ya ben?” yazılı pankartlar taşıyarak taleplerini dile getirdi.

Sabah saat 08.30’da Ledra Palace’ın güney tarafında toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, saat 09.00’da Lefkoşa Kaymakamlığı’na (District Administration Nicosia) yürüyüşe geçti. Başvuru belgeleriyle birlikte hareket eden katılımcılar, kimlik başvurusunda bulunmak üzere kuruma giriş yaptı. Grup, kaymakamlık önünde pankart açarak taleplerini dile getirdi.

Kimlik başvuru talepleri kabul edilmeyen grup, Ledra Sınır Kapısı’na dönerek burada sessiz oturma eylemi başlattı.

Katılımcılar, yıllardır süregelen başvuru reddi ve belirsizlik nedeniyle temel haklarına erişemediklerini ifade ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını adil ve kapsayıcı bir çözüm üretmeye davet etti.

Kimliksizler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Can Azer, sürecin sadece hukuki değil, aynı zamanda insani bir kriz olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin başvuruları sadece bireysel randevuyla kabul ettiğini belirten Azer, “Yaklaşık 100 kişilik bir mağdur grubuyla geldik. Bu sürecin bireysel randevularla yürütülemeyeceğini defalarca bildirdik. Yetkililere bilgilendirici e-postalar attık. Ancak bize böyle bir e-posta ulaşmadığını söyleyip başvurularımızı geri çevirdiler” ifadelerini kullandı. Başvuruların hiçbirinin alınmadığını ve grup olarak Kuzey’e dönmek zorunda kaldıklarını söyleyen Azer, “Bu sadece bir bürokratik engel değil, açık bir siyasi tutumdur. Kıbrıslı Türklerin çocuklarına vatandaşlık vermemek için direniyorlar” dedi.

“YABANCI YATIRIMCIYA ALTIN PASAPORT VAR, KIBRISLI TÜRK’ÜN ÇOCUĞUNA YOK”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir yandan milyon Euro’luk yatırımlarla yabancılara vatandaşlık dağıttığını hatırlatan Azer, diğer yandan bu topraklarda doğmuş, yaşamış insanların çocuklarına bile vatandaşlık hakkı tanımamasını “ikiyüzlülük” olarak değerlendirdi. “Altın pasaportla vatandaşlık satan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin çocuklarına vatandaşlık vermekten kaçıyor. Bizi görmezden geliyorlar. Oysa bizim çocuklarımız burada doğdu, burada yaşıyor. Bu devletin vatandaşları olmaları en doğal hakları” diye konuştu.

Kimliksizler Derneği, yaşanan mağduriyetin sadece bireysel değil, toplumsal bir yara haline geldiğine dikkat çekerken, hukuki mücadeleyi uluslararası platformlara taşımaya hazırlanıyor. Dernek yetkilileri, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürme seçeneğini de gündemlerine aldıklarını açıkladı.