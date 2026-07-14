Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nde yeni sezona yönelik kadro çalışmaları sürüyor.

Doğan Türk Birliği geçtiğimiz sezon Değirmenlik’ten kiralık olarak kadrosunda bulunan Mustafa Vardi’yi bonservisiyle birlikte renklerine bağladı.

Transfer ile ilgili Doğan Türk Birliği sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Ailemize Hoş Geldin Mustafa Vardi!

Kulübümüz, Mustafa Vardi’nin bonservisini alarak kadromuza kattığını kamuoyunun bilgisine sunmaktan mutluluk duymaktadır.

Mücadelesi, karakteri ve sahaya koyacağı performansla sarı-lacivert formamıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Mustafa Vardi’ye Doğan Türk Birliği ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”