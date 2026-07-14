Merit Liman Otel, Girne’nin kalbinde muhteşem açık hava konserleriyle yaz akşamlarına damga vuruyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, Merit Liman Teras sahnesinde unutulmaz bir geceye imza attı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Merve Özbey; güçlü sesi, sahne performansı ve enerjisiyle hayranlarından tam not aldı.

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Merit Liman konseri için iki farklı sahne kostümü hazırlayan Merve Özbey, gece boyunca zarafeti ile göz kamaştırdı. Sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, geniş repertuvarı ile tam bir müzik ziyafeti sundu.

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Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, Merve Özbey’in hareketli parçalarıyla misafirler tam bir yaz coşkusu yaşayarak eğlenceye doydu.

Merit Royal Diamond’da Şevval Sam rüzgârı
Merit Royal Diamond’da Şevval Sam rüzgârı
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Merit Liman Otel, en sevilen sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya ve seçkin konser serisine yaz boyunca devam edecek.