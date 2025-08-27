Havalimanı’nda uyuşturucu haplarla yakalanan Tuğba Aslan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22 Ağustos 2025 tarihinde Havalimanı Giden Yolcu Salonunda zanlının kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu orta boy gümüş renk çekilen valizde bulunan siyah renk gözlük kutusu içerisinde muhafaza edilmiş 1 adet mor desenli metal öğütücü içerisinde ve 1 adet yeşil kapaklı şeffaf renk tüp içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, Kahverengi kol çantası içerisinde bulunan 1 adet pembe renk plastik kutu içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan 99 adet kırmızı renk hap, 14 adet pembe renk hap ve 5 adet beyaz renk hap tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, muhaceret kontrolünde zanlının Kuzey Kıbrıs'a 19 Ağustos 2025 tarihinde turist vizesi ile giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 3 günlük sürede ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.