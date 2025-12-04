Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı H.C, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Zanlı aleyhinde, “Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Verme, Rüşvet Talep Etme, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçlamaları bulunuyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen bugünkü duruşmada, Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet ve zanlının üç avukatı hazır bulundu.

- Polis olguları aktardı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği'nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, meseleyle ilgili olarak üç farklı şahıstan ifade temin edildiğini kaydetti.

Zanlının bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde polise ifade verildiğini aktaran Hoca, yapılan soruşturmada zanlının 2022-2024 yıllarında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak işlemler için hukuka aykırı olarak 220 bin euro ve 35 bin STG rüşvet aldığını ifade etti.

Zanlının devlet görevlisi olan bir şahsa hukuka aykırı olarak bir arazinin üçüncü bir şahsa kiralanması için evrak imzalaması karşılığı 200 bin STG rüşvet teklif ettiğini belirten Hoca, yine bir başka şahsın devletteki işlerini yapmak için rüşvet talep ettiğini belirtti.

- Zanlının evinde şarjör ve mermi bulundu

Zanlının 3 Aralık’ta mahkeme emri gereği tutuklandığını söyleyen Hoca, meseleyle ilgili olarak zanlıdan

3 ayrı ifade alındığını, bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zanlının evinde yapılan aramada, yatak odası içerisinde ateşli silah kapsamına giren kanunsuz olarak iki adet 9 mm çapında şarjör ile 50 adet 9 mm çapında mermi bulunduğunu kaydetti.

Emare alınan kamera ve ses kayıtlarının DATA incelemesinin devam ettiğini söyleyen Hoca, alınması gereken birçok ifade ve aranması gereken birçok emare olduğunu belirterek zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet de, zanlının methaldar olduğu meselenin Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren ciddi bir mesele olduğunu ifade etti.

Zanlı H.C’nin avukatı Süleyman Dolmacı, tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak zanlının kronik böbrek rahatsızlığının bulunduğunu kaydederek, tam teşekkülü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilmesini istedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının bir gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.