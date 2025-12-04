Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekiplerince, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir ile birlikte önceki gün Mevlevi’de bir eve gerçekleştirilen “Batı Kalkanı Operasyonu” çerçevesinde, Pamir’in tepki verdiği yerde toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 38 yaşındaki isminin baş harfleri E.K olan kişi tutuklandı. Zanlı, dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, soruşturmanın devam ettiğini ve delillerin henüz incelenmekte olduğunu belirterek zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı, polis soruşturması kapsamında 2 gün daha nezarette tutulacak.