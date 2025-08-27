Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, önceki akşam saat 21.00 sıralarında, şüpheli olarak görülen Soufiane Touda’nın üzerinde ve sonrasında evinde arama yapıldı. Aramada Touda’nın tasarrufunda toplam 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 16 bin 484 TL ile 70 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen” Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan Soufiane Touda dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili sahte veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Hamitköy'de Hürriyet Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan zanlının tasarrufunda bulunan siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 16 bin 485 TL ve 70 Sterlin nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Hamitköy'deki ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını aktardı. Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu poşetlerin ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunan 1 adet siyah renk çantanın, üzerinde parmak izi olup olmadığının tespit edilebilinmesi için PGM Parmak izi inceleme şubesine gönderilmek üzere emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, ayrıca zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.