Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, dilekçede bahsi geçen arazinin kuruma ait olmadığını ve tüm süreçlerin kamu yararı ile şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin açıklaması şöyle:

Son günlerde bazı basın organlarında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ve kurumumuza ait taşınmazları hedef alan, gerçeğe aykırı iddialara dayanan haberler yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Öncelikle, Ali Üstel tarafından dilekçede bahsi geçen yer, iddia edildiği gibi Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait bir taşınmaz değildir. Söz konusu alanın kurumumuzla herhangi bir mülkiyet veya tasarruf bağlantısı bulunmamaktadır.

Ayrıca kamuoyunda paylaşılan görsellerdeki arazi Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne aittir. Fakat dilekçede bahsi geçen yerle aynı bölgede değildir. Haritalarda görülen bölgenin başvuru tarihinde on yıllığına üçüncü şahıslara kiralanmıştır. Bu nedenle herhangi bir kişi tarafından talep edilmesi hukuken mümkün değildir.

Öte yandan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 18/08/2023 tarihli kararı doğrultusunda, ilgili taşınmazın uzun süreli kira sözleşmesinin sona ermesi ile, kamu yararı gözetilerek yurt yapımı amacıyla değerlendirilmesi yönünde karar alınmıştır.

Bu karar, kurumumuzun yatırım politikası ve sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde alınmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetimi olarak, tüm süreçlerimizi şeffaflık, hukuka bağlılık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmeye devam ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.