İlk yurt dışı resmi ziyareti kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inandıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının bu statüsü gereği Kıbrıs Adasının tamamında egemenlik haklarına sahip olduğunu dile getirdi.

- Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Milli davamız olan Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada’daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman ile yakın eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, “Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur.” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri vardır.” diyen Erdoğan, Rum tarafının “ne siyasi gücü ne de ekonomik refahı” Ada’daki Türklerle paylaşmak istemediğini, dahası buna asla yanaşmadığını dile getirdi.

Erdoğan, Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inandıklarını dile getirdi.

- Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, dünyada herkesin bildiği gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerinin başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel olduğunu vurguladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadarki tüm cumhurbaşkanları seçildikten sonra ilk ziyaretlerini Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmışlar ve gerek Kıbrıs sorunu gerekse dış politika ile ilgili konulardaki görevlerini her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içinde yürütmüşlerdir.” ifadelerini kullanan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak kendi dönemimde de böyle olacağını ifade etti.

Erhürman, bugün seçildikten sonraki ilk ziyaretini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın nazik davetleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne yapıyor olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu statüsü gereği Kıbrıs Ada’sının tamamında egemenlik haklarına sahip olduğunu belirtti.