Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz haftalarda “Surlariçinde Turistlere Yönelik Polis Görevlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde artan turist ziyaretleri nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, huzuru ve ihtiyaç duydukları bilgilendirme hizmetlerinin etkin şekilde sağlanması hedefleniyor.

Polis Genel Müdürlüğü, Surlariçi’nde “Turistlere Yönelik Polis” birimi görevlendirerek, bölgede güvenlik ve asayişi sağlamanın yanı sıra turistlere yabancı dil bilen polislerle rehberlik hizmeti sunuyor. Polis ekipleri ayrıca olaylara hızlı müdahale ederek, hem turistlerin hem de bölge sakinlerinin güvenliğini ön planda tutuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ise Surlariçi’ndeki vakıf mülklerinde polis birimlerinin etkin çalışabilmesi için gerekli mekânsal ve lojistik desteği veriyor. Bunun yanı sıra, turistlere yönelik bilgilendirici materyallerin hazırlanması ve dağıtılması konusunda da destek sağlanıyor.

Sultan II. Mahmut Kütüphanesi yanındaki bina gibi vakıf taşınmazları, Turizm Polisi’nin hizmet vermesi için kullanıma açıldı.

Turizm Polisi uygulaması, 18 Ağustos 2025’te İskele’de başladıktan sonra, 22 Eylül itibariyle Lefkoşa ve Girne’de de faaliyete geçti. Lefkoşa’da Surlariçi, Girne’de ise Eski Turizm Yat Limanı çevresinde görev yapan polisler, hafta içi 16.00-22.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında devriye geziyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, toplumun refahı ve güvenliği için önemli gördüğü her alanda iş birliği yapmaya ve destek sağlamaya devam ediyor. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin rahat ve huzurlu bir ortamda bulunabilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.