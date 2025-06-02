Minikler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü çerçevesinde düzenlediği etkinlikte gönüllerince eğlendi

1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bu özel gün, çocukların mutluluğunu ve haklarını ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerle dolu geçti.

Etkinliklerin düzenlendiği ilk günde, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nden gelen çocuklar ile Büyük Han’da bir çocuk şenliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan bu etkinlikte, çocuklar yüz boyama, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşarken, aileler de onların mutluluğuna ortak olmanın keyfini çıkardılar. İkinci etkinlik gününde, SEVKAD iş birliğiyle Girne'de bulunan Hz. Ömer Türbesi avlusunda gerçekleştirilen uçurtma uçurma etkinliği, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Etkinlikte, çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne göndererek barış mesajı verdiler. Devam eden etkinlikler kapsamında, Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklarımız için düzenlenen sanal gerçeklik gözlükleriyle oyun etkinliği büyük ilgiyle karşılandı. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatarak yüzlerinde gülümsemeler oluşturuldu.