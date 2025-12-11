Hisarköy’de yaşayan diyaliz hastası aşırı yağışlar nedeniyle yolların kapanması üzerine önceki gece Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yardım talebinde bulundu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sabah 07.30’da yapılması gereken diyaliz tedavisine zamanında ulaşabilmesi için, Sivil Savunma ekipleri günün ilk ışıklarıyla birlikte İbrahim Amca’yı evinden alarak güvenli bir şekilde hastaneye nakletti.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler, İbrahim Amca’yı aynı özenle Hisarköy’deki evine geri götürdü.

Süreç boyunca gösterilen çaba nedeniyle memnuniyetini dile getiren İbrahim Amca, Sivil Savunma çalışanlarına sevgi ve selamlarını iletirken, yaşanan bu yardım anısının paylaşılmasını özellikle rica etti.

Sivil Savunma Teşkilatı yetkilileri, “Felaketin içinde küçücük bir yardım, bir yüzün gülümsemesi… Bizim için de en büyük mutluluk buydu” ifadeleriyle görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.