Selden etkilenen Boğaz bölgesinde, evi büyük hasar gören ve yıllardır beslediği kaplumbağaları kaybolan Bülent Bey yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Evinin üçüncü kez selden etkilendiğini belirten Bülent Bey, 20 yıldır göz bebeği gibi baktığı kaplumbağalarının kaybolduğunu söyledi.

“Kaplumbağalarım benim çocuğum gibidir” diyen Bülent Bey, selin ilk gününden bu yana arayış içinde olduğunu ancak suyun beline kadar yükseldiği saatlerde arama yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Altı kaplumbağasından üçünü evin içine alarak kurtarabildiğini söyleyen Bülent Bey, üç büyük kaplumbağanın hâlâ kayıp olduğunu kaydetti ve

“Bunlar benim canım, ciğerim. Evin hasarı önemli değil, onları bulayım yeter.” dedi.