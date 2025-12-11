KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Su Komitesi, ülke genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve artan taşkın riskine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İMO’nun Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında uzmanlar, hem teknik uyarılar yaptı hem de ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, yaşanan taşkınları yalnızca “doğal afet” olarak nitelendirmenin eksik olduğunu belirtti. Ekinci, meteorolojik uyarılara rağmen yıllarca ertelenen altyapı yatırımlarının ve yanlış planlamanın bugün ortaya çıkan tabloyu ağırlaştırdığını söyledi. Ekinci şunları kaydetti:

“Kentleşme sürecinde dere yatakları, doğal havzalar ve taşkın alanları göz ardı edildi. Mühendislik uyarılarımızın büyük kısmı uygulamaya yansımadı. İmar planları, yapı izinleri ve parselasyonlar mühendislik esasları dikkate alınmadan hazırlandığı sürece bu felaketleri tekrar yaşayacağız.”

DAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Umut Türker de, bölgede ölçülen yağış miktarlarının 25 yıllık dönüş periyoduna sahip aşırı yağış seviyelerine ulaştığını belirtti. Türker “İnsanlar uzun süre yağış olmayınca dere yataklarını güvenli zannediyor ve yapılaşma artıyor. Ancak doğa döngüseldir; bugün yaşanan taşkınlar geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır.” dedi.

İklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlarda %20–25 artış beklendiğini vurgulayan Türker, barajlar, köprüler ve drenaj sistemlerinin yeni iklim koşullarına göre yeniden tasarlanması gerektiğini söyledi.

ODTÜ’den Dr. Bertuğ Aktuğ, yaşanan taşkınların altyapının zayıflığını açık şekilde ortaya çıkardığını ifade etti. Özellikle yeni yerleşim alanlarında suyun doğal akış yönünün kesildiğini belirten Aktuğ, kent içi yolların adeta set görevi görerek baskınlara neden olduğunu söyledi. Aktuğ “Bu tür yanlış planlamalar düzeltilmedikçe her şiddetli yağışta benzer görüntüler yaşanacaktır.” dedi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Su Komitesi’nin ortak görüşü, yaşanan taşkınların hem doğal hem de insan kaynaklı unsurların birleşimi sonucunda ortaya çıktığı yönünde. Uzmanlar, uzun süredir uyarılan altyapı eksiklerinin giderilmesi, şeffaf veri paylaşımı, mühendis odaları ile iş birliği ve iklim değişikliğine uygun planlama yapılmasının zorunlu olduğunda birleşti.