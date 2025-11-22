Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde suçundan tutuklanan Stanley Izikuwcu Onyema ile Emanuel Blaise Lipenda dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 13 Kasım 2025 tarihinde zanlıların Lefkoşa’daki evinde arama yapılmaya gidildiğini, zanlı Onyema’nın polisi görünce bel çantasını mutfak penceresinden attığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, evde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 5 bin TL nakit para ve içerisinde uyuşturucu olan öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının attığı çantada da satışa hazır 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Onyema ile aynı evde yaşadığı zanlı Lipenda’nın tutuklandığını, yapılan soruşturmada zanlı Onyeman’ın 10 Kasım 2025 tarihinde whatsaptan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı uyuşturucuyu paketi bin liradan 6 paket satarak, 6 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Onyeman’ın suçlarını itiraf edici ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 5 kişinin sorgulandığını ve iki ifade alındığını söyledi. Polis, zanlı Oynyeman’ın kimlere uyuşturucu verdiğine dair tespit için cep telefonunun incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.