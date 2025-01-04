Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Verme Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi, Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, polis ekipleri tarafından HD 789 plakalı aracın durdurularak konu araç sürücüsü Lefke’de sakin zanlı Ahmad Feras Rashed Al Zoubi’nin konu araçta ön sol yolcu koltuğunda yolcu olarak bulunan Mohamed Mardy ve arka koltukta yolcu olarak bulunan Abderrahmane El Habbazi’nin olduğunu belirtti.

Polis yapılan arama sonucunda konu aracın sol ön yolcu koltuğu önlerinde zeminde dokuz gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada söz konusu şahısların uyuşturucu maddeyi Lefke’de sakin zanlı Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea’dan aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru olayın akabinde 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Gemikonağı’nda sakin zanlılar Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty ve Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea’nın huzurunda ikametgahlarında polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda konu ikametgahta salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlılar Ahmad Feras Rashed Al Zoubi, Mohamed Mardy Abderrahmane El Habbazi’nin 4 gün diğer zanlılar Moaaz Mouhamed Mohumaed Moustafa Metawea ve Mahmoud Mohamed Mohamed Elsayed Abdelatty’in ise 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme talep edilen sürelerin makul olduğunu belirterek talep edilen süreleri onayladı.