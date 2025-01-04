Türkiye’de Reckol lakaplı Recep Eker, sahne almak için geldiği Kıbrıs'ta arkadaşıyla birlikte polis çevirmesine takılmış ve uyuşturucuyla yakalanmıştı.

Güzelyurt Lefkoşa Anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlılar Lilian Khaled ve Rapçi ''Reckol'' Recep Eker dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde polis ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı aracın durdurularak konu araç sürücüsü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği montun cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Polis ayrıca konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’de ise yapılan üst aramasında İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak hap bulunarak emare zapt edildiğini ve her iki zanlının suçüstü hali tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her iki zanlının yapmış oldukları beyanlar olduğunu ve bunların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde ve içerisinde bulunduğu paketin analize gönderildiğini ancak tahlil sonuçlarının çıkmadığını belirterek soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.