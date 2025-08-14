Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesiyle ilgili aranan şahıs olan Çağatay Mamuk tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının geçtiğimiz hafta Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu meselesiyle ilgili aranan şahıs olduğunu ve önceki gün tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının daha önce tutuklanan bir şahsa 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu verdiğine dair ifade üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının uyuşturucu verdiğine dair iddianın araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.