KKTC Havalimanı’nda meydana gelen” ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket” suçundan tutuklanan Hasan Bakçaçı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, 13 Mart 2026 tarihinde saat 18:50’de Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlıya Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi sonrasında üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada giydiği iç çamaşırı içerisine gizlenmiş naylon poşete sarılı yeşil reçeteye tabii olan toplam 6 adet Lyrica marka haplar bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.