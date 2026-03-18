Kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesinin üzerinde değişiklik yaparak, sahtekarlıkla 30 bin Sterlin para temin eden şahıs tutuklandı.

2024 yılının Eylül ayında Lefkoşa’da, 37 yaşındaki Mustafa Şoför’ün, dolandırmak kastıyla, kendi adına düzenlenen kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesinin üzerinde yer alan kimlik ve pafta/parsel bilgilerinde değişiklik yaparak sahtelediği ve konu belgeyi bir şahsa ibraz ederek karşılığında toplam 30 bin Sterlin para temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Mustafa Şoför tutuklandı.

Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Mustafa Şoför dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru, zanlının 2024 yılı eylül ayı içerisinde kendisine ait kırsal kesim arsasını evraklarının parsel numarası ve diğer bilgilerini değiştirerek, olmayan bir arsayı var gibi gösterip, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını ve 30 bin sterlin aldığını söyledi. Polis, satın aldığı arsanın gerçekte var olmadığını, sadece kâğıt üzerinde görüldüğünü fark eden müştekinin 25 Aralık 2025 tarihinde şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, sahte evrakların tedavüle sürüldüğü ilgili dairelerle yazışmalar yapıldığını ve önceki gün tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin arsaya karşın değil, elindeki borç senedine karşın şikayetçiden para aldığını söyledi. Savunma, müvekkilinin kırsal kesim arsasına karşın para aldığına dair emare olmadığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.