Güney Kıbrıs’ta devlet gözetiminde bulunduğu sırada 6 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün KKTC’de tespit edilen 13 yaşındaki Majed Alashtar adlı çocukla ilgili haber Rum basınında da yer aldı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “13 Yaşındaki Çocuğun Kaybolmasının Arkasındaki Gizem-Bir Çocuk Nasıl Kaybedildi ve Bulunması İçin Büyük Bir Operasyon Yapılmadı?” başlıklı haberinde, devletin himayesinde bulunan ve 6 Ağustos’ta kaybolan 13 yaşındaki çocuğun, altı gün sonra KKTC’de bulunduğunu yazdı.

Çocuğun kaybolması ardından yetkililerin polise haber verdiğini yazan gazete, çocuğun kaybolması ve bulunmasının ardında bir takım soru işaretleri bulunduğuna dikkati çekti.

İlk soru işaretinin “Çocuğun bulunması için tüm ilgili birimler tarafından neden büyük bir faaliyet başlatılmadığı” olduğunu yazan gazete, bir diğer sorunun ise “13 yaşındaki çocuğun nasıl kaybolduğu, neden polis ve kaldığı yerin yetkilileri tarafından büyük çaba sarf edilmediği” olduğunu belirtti.

Gazete, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’teki habere atıfta bulunarak öğretmenlerinin, bahse konu çocuğun kaldığı yere uyum sağlayamadığı, kendisinden büyük çocukların zorbalığıyla karşı karşıya kaldığı şeklinde açıklamalarda bulunduklarını yazdı.

Çocuğun, tatil döneminde de öğretmenleriyle iletişim halinde olduğu yazan gazete, hatta sınıf arkadaşlarının velilerinin de Çocuk Hakları Komiserliğiyle iletişime geçerek derhal müdahalede bulunmasını, çocuğun yaşam ve güvenlik koşullarında sıkıntı olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Habere göre, “Hop efor Children” Örgütü önceki gün basında çıkan habere atfen yaptığı açıklamada, çocuğun Sosyal Hizmetler Dairesi'ne ait bir konaklama tesisinde kaldığını, herhangi bir şantaj veya aleyhine başka bir durumun gözlemlenmediğini belirtti.

Örgüt, “zorbalık” söylemlerini de yalanladı.

Örgüt, çocuğun binanın yanında bulunan dükkandan yemek almak için izin isteyerek binadan ayrıldığını, gelmesi gereken vakitte dönmeyince de binadaki yetkilinin polise haber verdiğini söyledi.

Yapılan soruşturmaların ardından başka bir çocuğun, ilgili memura, kayıp çocuğun Türkiye’de bulunan annesine dönmek için kaçtığını söylediğini belirten Örgüt, tüm bilgilerin, 13 yaşındaki çocuğun annesiyle bir araya gelmek istemesi yönünde birleştiğini ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Maria Kiratzi ise yaptığı açıklamada, zorbalık iddialarının yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi'nin çocuk için geç reaksiyon gösterdiğine dair söylemleri yalanladı.

Kiratzi, çocukların yer değiştirme haklarının bulunmasının ötesinde bahse konu çocuğun kaybolduğu ilk andan itibaren ilgili prosedürün devreye girdiğini belirtti.